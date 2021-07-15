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«العارف» يتصدر إيرادات السينما الأربعاء بمليون و262 ألف جنيه

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«العارف» يتصدر إيرادات السينما الأربعاء بمليون و262 ألف جنيه «العارف» يتصدر إيرادات السينما الأربعاء بمليون و262 ألف جنيه

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نجح فيلم«العارف» بطولة النجم أحمد في تصدر قائمة الاعلي إيراد بشباك تذاكر السينما، وحقق في أول ليلة عرض أمس الأربعاء، مليون 262 ألف جنيه.

وكان الفنان أحمد عز أحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف»، أمس الأول، بإحدى المجمعات السينمائية الكبري، بالقاهرة الجديدة، بحضور باقي أبطال العمل الفنان أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى.

وحرص على مشاهدة الفيلم إلى جانب أبطاله الفنان محمد جمعة، كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبدالرحمن «توتا»، مصطفى بسيط.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

المصرى اليوم

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