حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من «مش أنا»: «عيطت لما شفت مشاهدي»

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هاجمت الفنانة حلا شيحة انتشار كليب يجمعها بالفنان تامر حسني ويجمع لقطات لها معه من فيلم «مش أنا» لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما وتم بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى بحسب وصفها.

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وتابعت حلا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام:أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه ..واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي.

تدوينة حلا

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا«.

وتابعت :«أنا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

وأضافت حلا عبر انستجرام: «انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح واهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وواصلت حلا شيحة كلماتها «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع وانا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط ونصلح.

واختتمت :«{إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».