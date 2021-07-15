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حالة أمطار غزيرة على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء

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حالة أمطار غزيرة على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء حالة أمطار غزيرة على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء
المركز: مصحوبة برياح وتثير الأتربة التي تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

حالة أمطار غزيرة على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من منطقة جازان -بمشيئة الله تعالى- تؤثر في نشاط الرياح السطحية وإثارة الأتربة التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، بالإضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، والدير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، بما فيها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


كما يشمل التنبيه هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة جازان ومحافظتي الدرب وبيش.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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