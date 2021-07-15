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بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية ("تداول") بتاريخ 27/01/2021 م، الموافق 14/06/1442 هـ، تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية ("سيسكو") أنها أتمت صفقة بيع حصتها في شركتها التابعة "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" والتي تبلغ 21,2٪ ("الصفقة") إلى جانب بيع 18.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد) على أساس نسبي. ليكون تاريخ 14 يوليو 2021 م، الموافق 4 ذو الحجة 1442 هـــ ، هو تاريخ إتمام الصفقة. تفاصيل الصفقة تضمنت الصفقة بيع سيسكو حصتها في شركتها التابعة "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" والتي تبلغ 21,2٪ وحصتها في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)، إحدى الشركات التابعة لسيسكو (تمتلك فيها ما نسبته 76% من رأس المال) والتي تبلغ 4%، بالإضافة إلى بيع 14.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين لـ "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد على أساس نسبي.

تم بيع حصة سيسكو البالغة 21.2٪ مباشرة مقابل إجمالي 556.5 مليون ريال سعودي.

قيمة الصفقة قد تم تحديد قيمة الصفقة بناءاً على أساس القيمة السوقية الكاملة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، والتي تبلغ 3.3 مليار ريال سعودي.

سوف تحصل سيسكو على إجمالي مقابل مالي للصفقة قدره 556.5 مليون ريال سعودي (قبل احتساب تكاليف المعاملة).

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) ستحصل على مبلغ إجمالي قدره 105 مليون ريال سعودي (قبل احتساب تكاليف المعاملة) من أجل بيع حصتها بالكامل والتي تبلغ 4٪ في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

شروط الصفقة تم استيفاء جميع الشروط التعاقدية المتفق عليها، بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة الموانئ السعودية ("موانئ")، بالإضافة إلى الموافقات النظامية من الجهات المعنية الأخرى. اطراف الصفقة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (بائع)

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركة تابعة لشركة سيسكو) (بائع)

مساهمو الأقلية الآخرين في شركة محطة بوابة البحر الأحمر(بائعين)

صندوق الاستثمارات العامة (مشتري)

كوسكو شيبينج بورت ليميتد (من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد) (مشتري)

شركة محطة بوابة البحر الأحمر (هدف الصفقة)

مكتب جي بي مورجان (مستشار مالي)

مكتب عبد العزيز العجلان وشركاه بالتعاون مع بيكر ماكينزي (مستشار قانوني)

تاريخ إبرام الصفقة 1442-12-04 الموافق 2021-07-14 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة تعمل شركة محطة بوابة البحر الأحمر في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن والملاحة والخدمات البحرية المساندة اللازمة وتزويد السفن بالمياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم، والاستثمار في هذه الأنشطة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في جدة، وهي أكبر مشغل لموانئ الحاويات في المملكة العربية السعودية. بيان القيمة الدفترية للأصل غير متوفر البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة غير متوفر اسباب الصفقة ستفيد الصفقة وتعزز القيمة السوقية لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، والتي تعتبر أحد الأصول الرئيسية ضمن محفظة شركة سيسكو من الشركات التابعة، من خلال جذب المستثمرين الاستراتيجيين من الطراز العالمي (صندوق الاستثمارات العامة وكوسكو شيبينج بورت ليميتد) الذين سيساعدون في تحفيز النمو المستقبلي لأعمال الشركة. وتتماشى الصفقة مع إستراتيجية سيسكو طويلة الأمد لتعزيز وتحسين محفظتها مع تحقيق هدف الشركة بتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين. كما تسلط الصفقة الضوء على جهود سيسكو في تطوير أصولها وقدرتها على تعزيز القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين. الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة، والذي سيتم احتسابه بعد إكمال إعداد النتائج المالية للربع الثاني من العام 2021 ودفع التكاليف النهائية المرتبطة بالصفقة، في البيانات المالية لشركة سيسكو التي ستصدر في الربع الثالث من العام 2021. وكذلك قامت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو (تمتلك فيها ما نسبته 76% من رأس المال)، بتصفية حصتها التي تبلغ 4٪ في شركة محطة بوابة البحر الأحمر، مما سينتج عنه صافي أرباح سينعكس أيضاً في البيانات المالية لشركة سيسكو التي ستصدر في الربع الثالث من العام 2021، وفقاً للشروط المذكورة آنفاً.

يمتلك الآن كل من صندوق الاستثمارات العامة وكوسكو شيبينج بورت ليميتد 20٪ من أسهم شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة لكل منهم. وتمتلك شركة البحر الأحمر لتطوير الموانيء إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو الـ 60% المتبقية، حيث أن سيسكو تمتلك 53% من شركة البحر الأحمر لتطوير الموانيء.

انخفضت حصة سيسكو الفعلية في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من 60,6٪ إلى 36,36٪. ورغم ذلك من وجهة النظر المحاسبية، ستستمر سيسكو في توحيد القوائم المالية لشركة شركة محطة بوابة البحر الأحمر من خلال شركتها التابعة، شركة البحر الأحمر لتطوير الموانيء.

كما سينعكس الأثر المالي لانخفاض نسبة المساهمة الفعلية في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2021.

سيتم إصدار إعلان آخر يحدد حجم تأثير التعديلات المذكورة بعد إصدار البيانات المالية للربع الثاني من العام 2021. سيتم أيضاً إدراج إفصاح كامل عن التأثير على البيانات المالية للربع الثالث من عام 2021 في الملاحظات على البيانات المالية للربع الثاني من عام 2021.

تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل تهدف الشركة الإعلان عن تفاصيل استخدام متحصلات الصفقة مع نهاية الربع الثالث 2021م. أطراف ذات علاقة غير متوفر الملفات الملحقة