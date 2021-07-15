ليلة رعب عاشها سكان عقار فيصل.. النيران التهمت الطوابق الأولى والسكان في الشارع (صور)

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تمكنت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة السيطرة على حريق هائل شب في معرض السجاد أسفل عقار سكني بمنطقة الطالبية في فيصل في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عاش سكان عقار ميدان الساعة في فيصل ليلة مرعبة بعد ان اندلعت النيران بمعرض سجاد أسفل عقار سكني مكون من 12 طابق وامتدت إلي الطابق الأولي والثاني من العقار، انتقلت 10 سيارات إطفاء إلي مكان الحادث، وتم محاصر النيران بعد انزال سكان العقار إلي الشارع، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

قامت الأجهزة الأمنية بقطع الغاز عن العقار لمواجهة الحريق الضخم الذي دمر محتويات معرض السجاد وعدد من الشقق السكنية في الطوابق الاولي من العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلي مكان الحادث للمعاينة، واستمعت إلي أقوال عدد من شهود عيان، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

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حريق معرض الجلود في فيصل

حريق معرض الجلود في فيصل

حريق معرض الجلود في فيصل