أخبار عاجلة

احتفالية لتوقيع كتاب "مرافئ على ضفاف الكلمة" وتكريم الأديب حمد القاضي -
تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج -
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية -
«زي النهارده».. فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية 31 يوليو 1958 -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر اللبناني بشارة الخوري 31 يوليو 1968 -
«زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985 -
عضو «الضمور العضلي» تكشف خطوات علاج المرضى ضمن مبادرة الرئيس مجانًا -
جمال الشاعر يحكي موقفًا غريبًا عن «كيد النسا» بين سيدتين خلال الحج -
وزيرة الثقافة تكريم صناع فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان -
لا تتعرضوا لأشعة الشمس من الظهر حتى العصر.. الأرصاد: صيف هذا العام الأكثر حرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ليلة رعب عاشها سكان عقار فيصل.. النيران التهمت الطوابق الأولى والسكان في الشارع (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة السيطرة على حريق هائل شب في معرض السجاد أسفل عقار سكني بمنطقة الطالبية في فيصل في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عاش سكان عقار ميدان الساعة في فيصل ليلة مرعبة بعد ان اندلعت النيران بمعرض سجاد أسفل عقار سكني مكون من 12 طابق وامتدت إلي الطابق الأولي والثاني من العقار، انتقلت 10 سيارات إطفاء إلي مكان الحادث، وتم محاصر النيران بعد انزال سكان العقار إلي الشارع، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

قامت الأجهزة الأمنية بقطع الغاز عن العقار لمواجهة الحريق الضخم الذي دمر محتويات معرض السجاد وعدد من الشقق السكنية في الطوابق الاولي من العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلي مكان الحادث للمعاينة، واستمعت إلي أقوال عدد من شهود عيان، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

وأقرأ أيضًا: النيابة تكشف مصير عقار فيصل بعد إخماد النيران

حريق معرض الجلود في فيصل
حريق معرض الجلود في فيصل
حريق معرض الجلود في فيصل
حريق معرض الجلود في فيصل

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

«زي النهارده».. فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية 31 يوليو 1958

«زي النهارده».. فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية 31 يوليو 1958

«زي النهارده».. وفاة الشاعر اللبناني بشارة الخوري 31 يوليو 1968

«زي النهارده».. وفاة الشاعر اللبناني بشارة الخوري 31 يوليو 1968

«زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985

«زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985