85 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضة لأندية شمالي سيناء

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وافقت وزارة الشباب والرياضة بدعم 3 أندية بشمال سيناء بمبلغ 85 ألف جنيه، للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن وزارة الشباب والرياضة دعمت نادي الفيروز الرياضي بمبلغ 15 ألف جنيه، ونادي سيناء الرياضي بمبلغ 20 ألف جنيه ونادي 6 أكتوبر الرياضي بمبلغ 50 ألف جنيه.

أشار راشد إلى أن ذلك يأتي في ضوء الخطة الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة بدعم مختلف الأندية الرياضية بشمال سيناء للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة.

وجه راشد الشكر لكلا من سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ وسامي كامل عضو مجلس النواب على دعمهما لقطاع الشباب والرياضة بشمال سيناء وتعاونهما الدائم لما فيه الصالح العام.