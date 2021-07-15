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دوري «مستقبل وطن» ينطلق 10 أغسطس.. والبطل يحصل على نصف مليون جنيه
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:33 مساءً
بعد 20 عاما من عرضه.. «هنيدي» يمازح جمهوره بموديل تشبه «عفت الشربيني»
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:33 مساءً
السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:26 مساءً
"حسوب" توقِّع اتفاقية تتيح مزايا إضافية لحاملي وثيقة العمل الحر بالسعودية
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:25 مساءً
"مانو" يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة .. والفريق يفتتح الموسم أمام ضمك
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:25 مساءً
شاهد .. أمطار غزيرة على "شفا الطائف" دفعت المواطنين للتنزه
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:25 مساءً
"الأزيمع" يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:25 مساءً
النيابة العامة تحذر من تسهيل دخول المتسللين للمملكة
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:25 مساءً
الرئيس اللبناني: أبذل قصارى جهدي لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:25 مساءً
"تعليم القنفذة" تستعدّ للعام الدراسي بتأهيل 129 مدرسة للبنين والبنات
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:25 مساءً
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استقالة جميع موظفي أحد متاجر برجر كنج بأمريكا بطريقة لا يمكن تخيّلها
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cnn arabic
الخميس 15 يوليو 2021 09:13 صباحاً
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