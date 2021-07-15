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احتفالية لتوقيع كتاب "مرافئ على ضفاف الكلمة" وتكريم الأديب حمد القاضي
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:40 مساءً
تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:40 مساءً
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:34 مساءً
«زي النهارده».. فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية 31 يوليو 1958
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:34 مساءً
«زي النهارده».. وفاة الشاعر اللبناني بشارة الخوري 31 يوليو 1968
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:34 مساءً
«زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:34 مساءً
عضو «الضمور العضلي» تكشف خطوات علاج المرضى ضمن مبادرة الرئيس مجانًا
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:34 مساءً
جمال الشاعر يحكي موقفًا غريبًا عن «كيد النسا» بين سيدتين خلال الحج
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:34 مساءً
وزيرة الثقافة تكريم صناع فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:34 مساءً
لا تتعرضوا لأشعة الشمس من الظهر حتى العصر.. الأرصاد: صيف هذا العام الأكثر حرارة
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:19 مساءً
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عاجل - مصر تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا بعد أكثر من 11 شهر .. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ????
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فيديو اليوم السابع
الخميس 15 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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