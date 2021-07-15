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لا تتعرضوا لأشعة الشمس من الظهر حتى العصر.. الأرصاد: صيف هذا العام الأكثر حرارة
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:19 مساءً
رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:19 مساءً
باللهجة المصرية.. آدم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «فنجان قهوة»
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:18 مساءً
يسبب فقد السمع وغرغينا الأطراف.. خبير لقاحات يحذر: متحور «دلتا» الخطر القادم
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:18 مساءً
رئيس الوزراء يتجول في أحد شوارع قرى «حياة كريمة» بالمنوفية (صور)
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:18 مساءً
عودة التيار الكهربائي لمدينة الغردقة بعد انقطاع نصف ساعة
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:18 مساءً
الإعدام لعاطل قتل ربة منزل لسرقتها بالإكراه في بنها
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:18 مساءً
فيفاء.. "لجنة" تقف على انهيار "الحزام".. والبلدية تواصل معالجة الأضرار
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:10 مساءً
"الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:10 مساءً
"التجارة": لن نسمح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق إلا للمحصنين فقط
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:10 مساءً
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منظمة الصحة العالمية تصدر بيان مخيف عن أوضاع كورونا فى الشرق الأوسط
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الخميس 15 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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