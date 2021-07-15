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حقوق المرأة السيناوية تطلق مبادرة «اليوم المحلي للبيئة بشمال سيناء»

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حقوق المرأة السيناوية تطلق مبادرة «اليوم المحلي للبيئة بشمال سيناء» حقوق المرأة السيناوية تطلق مبادرة «اليوم المحلي للبيئة بشمال سيناء»

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أطلقت جمعية حقوق المرأة السيناوية بشمال سيناء مبادرة «اليوم المحلي للبيئة»، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه فكرة المبادرة تعتمد على الحفاظ على البيئة من خلال عدة فاعليات من بينها حملات نظافة موسعة للشوارع والميادين والأحياء بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، بجانب زراعة الأشجار وتنفيذ عدد من الندوات التوعوية للحفاظ على البيئة.

أشارت حجاب، إلى قيام الجمعية بتنفيذ حملات سابقة لنظافة وتطهير وتعقيم تجمعات حي المساعيد والمؤسسات الحكومية به، فضلا عن المشاركة في يوم البيئة من خلال زراعة الأشجار وتوزيع المنشورات وعقد سلسلة ندوات للتوعية بالبيئة والحفاظ عليها بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش.

من جانبه أضاف إبراهيم سالم المدير التنفيذي للجمعية، أن أولي فاعليات المبادرة سوف يتم تنفيذها يوم السبت القادم، حيث سيتم خلالها تنفيذ حملة نظافة بحي المساعيد بالعريش ونظافة وتجميل الشاطئ، بالتعاون مع ‏شركة النظافة، بجانب تكريم نماذج من عمال النظافة، وعقد ندوة ثقافية للتوعية بالبيئة في حديثة المساعيد البحرية.

أشار سالم، إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا زراعة الأشجار بحي المساعيد بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضية تحت شعار «ازرع شجرة خلى البيئة خضرة».

المصرى اليوم

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