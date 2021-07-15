أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين عن تحريك سعر الخبز: الرئيس انتصر للغلابة.. وولى زمن المسكنات -
محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه -
تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بحي عتاقة في السويس -
«العناني» وسفير اليابان يناقشان إمكانية تدعيم المتحف الكبير بخبراء -
واشنطن: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد -
الرئيس الجزائري ينهي مهام قائد الدرك الوطني -
الأمم المتحدة:‭ ‬نزوح 100 ألف شخص عن أمهرة وعفار بإثيوبيا فروا من القتال -
محمد رمضان يستفز عمرو أديب بـ«فيديو جديد» بعد غرامة الـ10 آلاف جنيه «شاهد» -
"حسوب" توقِّع اتفاقية تتيح مزايا إضافية لحاملي وثيقة العمل الحر بالسعودية -
"مانو" يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة .. والفريق يفتتح الموسم أمام ضمك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السديس يشكر الملك بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتكليف بندر بليلة خطيبًا لخطبة عرفة

Print
السديس يشكر الملك بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتكليف بندر بليلة خطيبًا لخطبة عرفة السديس يشكر الملك بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتكليف بندر بليلة خطيبًا لخطبة عرفة
الرئيس العام: يعكس الاهتمام والحرص والعناية الدائمة من ولاة الأمر بمنبر الحرمين الشريفين

السديس يشكر الملك بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتكليف بندر بليلة خطيبًا لخطبة عرفة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومؤذني ومدرسي المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة بأن يكون خطيب عرفة لهذا العام أحد أئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

وقال: إن اختيار القيادة الرشيدة للشيخ بندر بليلة، يعكس الاهتمام والحرص والعناية الدائمة من ولاة الأمر -حفظهم الله- بمنبر الحرمين الشريفين وما له من مكانة دينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ مختتمًا بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يحفظ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم، وأن يكلل جهودهم بالتوفيق والسداد، وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"حسوب" توقِّع اتفاقية تتيح مزايا إضافية لحاملي وثيقة العمل الحر بالسعودية

"حسوب" توقِّع اتفاقية تتيح مزايا إضافية لحاملي وثيقة العمل الحر بالسعودية

"مانو" يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة .. والفريق يفتتح الموسم أمام ضمك

"مانو" يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة .. والفريق يفتتح الموسم أمام ضمك

شاهد .. أمطار غزيرة على "شفا الطائف" دفعت المواطنين للتنزه

شاهد .. أمطار غزيرة على "شفا الطائف" دفعت المواطنين للتنزه

"الأزيمع" يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي

"الأزيمع" يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي