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إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا إلى قرغيزيا

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تشمل مستلزمات الحماية الطبية بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا إلى قرغيزيا

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وما تقوم به المملكة من تقديم مساعدات لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والدول الشقيقة والصديقة في مختلف دول العالم لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة ، ونظرًا لما يربط المملكة العربية مع الجمهورية القرغيزية من علاقات جيدة ومتطورة في مختلف المجالات؛ فقد صدرت التوجيهات الكريمة بتقديم مساعدة للجمهورية القرغيزية تتمثل في بعض مستلزمات الحماية الطبية بمبلغ (500) ألف دولار أمريكي، وقد تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين وتجهيز وإرسال هذه المساعدات.

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء جولدز باكاشوفا، ونائب وزير الخارجية آيبيك ارتقبايف، ونائب وزير الصحة جلال الدين رحمة اللايف، بتسليم هذه المساعدات في حفل أقيم بهذه المناسبة في وزارة الصحة القرغيزية، بمشاركة عدد من وسائل الإعلام القرغيزية.

وأعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزية عن امتنانها لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أعرَبَ سفير خادم الحرمين الشريفين إبراهيم الراضي عن أمله في أن تدعم المساعدات الإنسانية المقدمة النظام الصحي في قيرغيزستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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