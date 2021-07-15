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كلام نهائي .. مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور

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كلام نهائي .. مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور كلام نهائي .. مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور

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كشف أشرف إبراهيم سفير بالمغرب، موقف حضور الجماهير في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وأضاف إبراهيم في تصريحات لبرنامج «البريمو»: جميع المباريات بالمغرب لم تشهد تواجد الجماهير، ونفس الشيء سينطبق على مباراة النهائي القاري بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، كما أن هناك اهتمام بالمارد الأحمر والمباراة ذات طابع خاص وتُقام في ظروف خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية بالمغرب نظراً لتداعيات .

المصرى اليوم

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