كلام نهائي .. مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، موقف حضور الجماهير في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وأضاف إبراهيم في تصريحات لبرنامج «البريمو»: جميع المباريات بالمغرب لم تشهد تواجد الجماهير، ونفس الشيء سينطبق على مباراة النهائي القاري بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، كما أن هناك اهتمام بالمارد الأحمر والمباراة ذات طابع خاص وتُقام في ظروف خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية بالمغرب نظراً لتداعيات فيروس كورونا .