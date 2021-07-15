الرابحون والخاسرون فى «يورو 2020»

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أُسدل الستار على النسخة الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت وسط ظروف استثنائية بسبب تفشى جائحة كورونا، وعلى ملاعب متعددة، وشهدت عودة إيطاليا للجلوس على عرش القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها وبعد 53 عامًا من الغياب.

وعزز هذا التتويج أسطورة «الآزورى»، المنافس الكبير والخبير في كأس العالم، الذي تُوج به في 4 مناسبات، كان آخرها في 2006 على حساب فرنسا، ولكنه كان يواجه حظًا سيئًا في البطولة القارية، حيث لم يتمكن، حتى الآن، من فرض هيمنته سوى في مرة وحيدة في 1968، التي استضافها.

ورفع المنتخب الإيطالى حتى الآن رصيده إلى 6 ألقاب كبيرة، وهو اللقب الدولى الأول منذ تتويجه على الأراضى الألمانية بلقب المونديال قبل 15 عامًا.

إلا أن هذا التتويج لم يكن ليتحقق بدون إدارة واقعية من خارج الخطوط كان بطلها المخضرم روبرتو مانشينى، الذي عرف كيف يوظف إمكانات لاعبيه المتاحين، ويُخرج أفضل ما لديها، لتقدم إيطاليا في النهاية هذا الأداء الذي اتفق الجميع على روعته، وأن أصحاب القميص الأزرق هم الأجدر باللقب، بالنظر لمشوارهم في البطولة.

وتحت قيادة مانشينى، بات أداء إيطاليا أكثر جمالًا وجرأة في الهجوم، رغم أنه لم يتخلَّ عن الأداء الدفاعى القوى «الكاتيناتشو» الذي كان يتميز به في السابق، ليخرج من عنق الزجاجة والصورة الباهتة في مونديالى 2010 في جنوب إفريقيا، و2014 بالبرازيل، بالإضافة للخروج من دور الثمانية في اليورو الأخير في فرنسا في 2016.

إلا أن التتويج بلقب اليورو أعاد للكرة الإيطالية هيبتها، ليصبح أحد أبرز المنتخبات التي سيسلط عليها الضوء في المنافسة على الموعد الأكبر، وهو مونديال قطر العام المقبل، ولم لا التتويج بلقب خامس تجاور به البرازيل على عرش منتخبات العالم.

رغم خروجه من نصف النهائى على يد إيطاليا بركلات الترجيح، إلا أن منتخب إسبانيا خرج بفوائد عديدة من اليورو، حيث إنه دخل البطولة بصورة مغايرة تمامًا عن التي كان عليها قبل سنوات قليلة إبان فترة «الجيل الذهبى» الذي سيطر على الأخضر واليابس بداية من لقب اليورو في 2008، مرورًا بالتتويج الأبرز في تاريخه بمونديال 2010 بجنوب إفريقيا، نهاية بلقب اليورو في 2012.

ورغم البداية المحبطة لـ«لاروخا» بتعادلين متتاليين في دور المجموعات أمام السويد (0-0)، ثم بولندا (1-1)، إلا أن الأداء بدأ يرتفع بداية من مواجهة سلوفاكيا في نهاية المجموعة، ثم كرواتيا في ثمن النهائى (5-3)، وسويسرا دور الثمانية بركلات الترجيح، حتى السقوط أمام «الآزورى» في المربع الذهبى بركلات الترجيح أيضًا.

واستطاع لويس إنريكى أن يُكوِّن منتخبًا طموحًا يعد بالكثير مع قدوم موعد المونديال القطرى، ليخرج أخيرًا من النفق المظلم بعد إخفاقات عديدة في مونديال 2014 بالبرازيل، ثم الموعد الأوروبى في 2016، وأخيرًا مونديال روسيا قبل 3 سنوات.

وشهدت بطولة اليورو الأخيرة عددًا من المفاجآت، سواء فيما يتعلق بالهدافين أو بالمنتخبات التي خرجت من عباءة التمثيل المشرف إلى أن يكون لها دور البطولة الاستثنائية.

وحدث هذا تحديدًا في حالة منتخب الدنمارك، الذي تخطى البداية الصادمة ليس فقط بالخسارة أمام فنلندا في المباراة الافتتاحية، ولكن أيضًا بالحادث الذي كاد يودى بحياة نجمه الأبرز كريستيان إريكسن داخل المستطيل الأخضر، ليحجز في النهاية مقعدًا له ضمن الأربعة الكبار، بل يكون قريبًا للغاية من تكرار ملحمة نسخة 1992، ولكنه في النهاية سقط بصعوبة على يد وصيف البطولة، منتخب إنجلترا.

منتخب سويسرا أيضًا ظهر بصورة رائعة، لاسيما على المستوى الجماعى، حيث ظهرت كتيبة المدرب المخضرم فلاديمير بيتكوفيتش كندٍّ قوى لمنافسيها في البطولة، وهو ما يظهر في إقصائها للمرشح الأول للقب، منتخب فرنسا في ثمن النهائى بركلات الترجيح، ثم خروجها بشق الأنفس أمام إسبانيا في دور الثمانية بنفس الطريقة. وأكمل المنتخب السويسرى الصورة الطيبة التي ظهر بها في مونديال 2018 بروسيا، بعد أن اكتسب لاعبوه خبرات أكبر، كان الفريق بفضلها على شفا النجاح.

نفس الأمر ينطبق على منتخبى أوكرانيا والنمسا اللذين فاقا كل التوقعات، فبالرغم من استفادتهما من الشكل الجديد للبطولة والتأهل ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث إلا أنهما حققا إنجازًا يُحسب لهما.

فمنتخب النمسا نجح في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، ولم يكن باللقمة السائغة في فم الطليان الذين اضطروا للانتظار حتى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية.

بينما لم تنجح كتيبة المدرب الشاب أندريه شيفتشينكو من قبل في الذهاب بعيدًا إلى هذا الحد، بأفكار واضحة، وكفريق لا يُستهان به، لتتوقف ملحمتهم في محطة إنجلترا في دور الثمانية، بعد الإطاحة بالسويد في ثمن النهائى.

كانت منتخبات فرنسا والبرتغال، حامل اللقب، وألمانيا مصدر الإحباط الأكبر في اليورو، فالمنتخبات الثلاثة وقعت ضمن مجموعة أُطلق عليها «مجموعة الموت»، وتمكنت جميعًا من التأهل للدور التالى، إلا أن الجميع تفاجأ بخروجهم المبكر من سباق المنافسة على اللقب.

بطل العالم كان الخاسر الأكبر في البطولة، فبالرغم من الأسماء الكبيرة التي يضمها فريق المدرب ديديه ديشامب، لاسيما في الجانب الهجومى الذي أضيفت إليه قيمة كبيرة بحجم كريم بنزيما، إلا أن المدرب فشل في إعلاء كلمة الروح الجماعية على الفريق، فغلبت النزعة الفردية التي أدت في النهاية إلى خروج للنسيان.

ولم يقدم لاعبون بحجم كيليان مبابى أو أنطوان جريزمان ما هو منتظر منهما، لتكون النتيجة الحتمية في النهاية هي الخروج، وهو ما حدث في ثمن النهائى على يد سويسرا بركلات الترجيح بعد مباراة كانت في متناول الفرنسيين الذين كانوا متقدمين في النتيجة (3-1) حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، لتخرج بعدها المشاكل الداخلية بين اللاعبين للنور، وهى أجواء بالطبع لا تساعد على النجاح.

البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو لم تكن أيضًا في الموعد، وتركت حملة الدفاع عن لقبها سريعًا من دور الـ16 على يد بلجيكا، ولم ينجح المدرب المخضرم فرناندو سانتوس في استكمال مسيرة النجاح.

ولم يختلف الأمر لألمانيا التي أسدلت الستار على حقبة المدرب يواكيم لوف بإخفاق جديد، حيث ظهرت بصورة بعيدة تمامًا عما كانت عليه قبل 7 سنوات عندما جلست على عرش العالم بلقب المونديال في البرازيل، وودعت هي الأخرى البطولة في دور الـ16 أمام ألمانيا.

عاد المنتخب البلجيكى ليتعثر في منتصف الطريق في بطولة كبيرة، وبدأ الوقت يداهم جيله الذهبى الذي قد لا يتكرر، في تحقيق إنجاز لـ«الشياطين الحمر».

ورغم التحول الواضح في أداء بلجيكا، تحت قيادة الإسبانى روبرتو مارتينيز، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في تفجير الإمكانات التي يمتلكها وهى بالمناسبة الأفضل في تاريخ بلجيكا حتى الآن، ومثلما حدث في يورو 2016 بفرنسا، لم ينجح المنتخب البلجيكى في تخطى عقبة دور الثمانية بخسارة على يد البطل، منتخب إيطاليا، (2-1).

ويُعد أفضل إنجاز لبلجيكا تحت قيادة مارتينيز هو احتلال المركز الثالث في مونديال 2018 بروسيا، ولكنه ليس كافيًا بالمقارنة بالإمكانات الفردية والجماعية التي يمتلكها، وقد يكون مونديال قطر هو الفرصة الأخيرة له.