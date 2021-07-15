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«جوارديولا» يطلب ضم «بنزيما» لصفوف «مانشستر سيتي»

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«جوارديولا» يطلب ضم «بنزيما» لصفوف «مانشستر سيتي» «جوارديولا» يطلب ضم «بنزيما» لصفوف «مانشستر سيتي»

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كشف تقرير صحفى إسبانى عن رغبة مانشستر سيتى في التعاقد مع خيار هجومى غير متوقع على الإطلاق، لتعويض رحيل النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.

ورحل أجويرو عن مانشستر سيتى هذا الصيف، بشكل مجانى، بعد انتهاء عقده في ملعب الاتحاد، وانضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فقد حاول مانشستر سيتى التعاقد مع المهاجم الفرنسى كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بناءً على طلب من المدرب الإسبانى بيب جوارديولا.

وأضاف التقرير أن جوارديولا وضع بنزيما كخيار ثانٍ لتدعيم هجوم السيتيزنز، حال فشل التعاقد مع الإنجليزى هارى كين، مهاجم توتنهام، في ظل مطالب ناديه المرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتى تواصل بالفعل مع بنزيما، من أجل إقناعه بالانتقال للعب في البريميرليج، وأغراه براتب ضخم أعلى مما يتقاضاه مع ريال مدريد.

المصرى اليوم

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