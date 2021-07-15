أخبار عاجلة

فيفاء.. "لجنة" تقف على انهيار "الحزام".. والبلدية تواصل معالجة الأضرار -
"الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020 -
"التجارة": لن نسمح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق إلا للمحصنين فقط -
بالفيديو.. "عمرو خالد" ينسحب من مقابلة "العربية" احتجاجًا على أسئلة حول علاقته بـ"الإخوان" -
"الحنتوشي" يحتفل بزواجه في ساجر -
نيجيريا توجه تهماً تتعلق بالإرهاب والخيانة إلى "معمم" موالٍ لإيران -
بالصور.. إقبال كبير من طلاب وطالبات مكتب تعليم بيش لأخذ لقاح كورونا -
"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح -
الهلال يصل إلى الرياض.. و"جارديم" يمنح إجازة للدوليين -
محافظ بورسعيد يستقبل رئيسى «الرعاية الصحية» الحالي والسابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سموحة : استبعاد أحمد عبد القادر من «الأولمبي» عليه علامات استفهام

Print
سموحة : استبعاد أحمد عبد القادر من «الأولمبي» عليه علامات استفهام سموحة : استبعاد أحمد عبد القادر من «الأولمبي» عليه علامات استفهام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد صالح، المدرب العام لفريق سموحة، إن فريقه يتدرب على فترتين في اليوم الواحد، استعدادًا لعودة مباريات الدوري الممتاز، وذلك لتفادي الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تراجع النتائج.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن تغيير جدول مباريات الدوري، يتسبب في عمل أزمة للفريق، خاصة وأن كل مباراة لها استعداد يختلف عن غيرها، مشيرًا إلى أنه من الضروري الالتزام بجدول الدوري من بدايته وحتى نهايته.

واستكمل تصريحاته، بالحديث عن أحمد عبد القادر، بعد استبعاده من قائمة الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو، أن اللاعب ظهر بأسوأ آداء له أمام الأهلي، نتيجة استبعاده، خاصة وأن هذا القرار أثر على مستواه، مشيرًا إلى أن اللاعب الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف بالفريق، لذلك استبعاده كان قرارًا غريبًا وبدون مبرر.

واختتم أحمد صالح، حديثه، أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي والعودة من طوكيو بميدالية، إلا أن استبعاد أحمد عبد القادر، عليه علامة استفهام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البدرى يستقر على انطلاق معسكر المنتخب ٢٨ أغسطس بالمحليين

البدرى يستقر على انطلاق معسكر المنتخب ٢٨ أغسطس بالمحليين

لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب المنتخب الأول؟

لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب المنتخب الأول؟

صلاح: الشناوي أنقذ المنتخب من هزيمة ثقيلة.. والدوري لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة

صلاح: الشناوي أنقذ المنتخب من هزيمة ثقيلة.. والدوري لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة

أبو الدهب: شوقي غريب فشل مع المنتخب الأول فكوفئ بتدريب «الأولمبي»

أبو الدهب: شوقي غريب فشل مع المنتخب الأول فكوفئ بتدريب «الأولمبي»