سموحة : استبعاد أحمد عبد القادر من «الأولمبي» عليه علامات استفهام

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قال أحمد صالح، المدرب العام لفريق سموحة، إن فريقه يتدرب على فترتين في اليوم الواحد، استعدادًا لعودة مباريات الدوري الممتاز، وذلك لتفادي الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تراجع النتائج.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن تغيير جدول مباريات الدوري، يتسبب في عمل أزمة للفريق، خاصة وأن كل مباراة لها استعداد يختلف عن غيرها، مشيرًا إلى أنه من الضروري الالتزام بجدول الدوري من بدايته وحتى نهايته.

واستكمل تصريحاته، بالحديث عن أحمد عبد القادر، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو، أن اللاعب ظهر بأسوأ آداء له أمام الأهلي، نتيجة استبعاده، خاصة وأن هذا القرار أثر على مستواه، مشيرًا إلى أن اللاعب الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف بالفريق، لذلك استبعاده كان قرارًا غريبًا وبدون مبرر.

واختتم أحمد صالح، حديثه، أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي والعودة من طوكيو بميدالية، إلا أن استبعاد أحمد عبد القادر، عليه علامة استفهام.