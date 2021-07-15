«ميسي» يقترب من الكرة الذهبية بعد التتويج بـ «كوبا أمريكا»

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كشف تقرير صحفى إسبانى عن اللاعبين المرشحين لمنافسة الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، على الكرة الذهبية هذا الموسم.

وقاد ميسى مؤخرًا منتخب بلاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل وفاز بجائزتى أفضل لاعب وهداف البطولة، ليرفع البرغوث الأرجنتينى أول الألقاب الدولية في مسيرته.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد أعادت بطولة كوبا أمريكا، تقييم ميسى كمرشح للكرة الذهبية السابعة، على الرغم من حقيقة أن موسمه كان متحفظًا مع برشلونة، ولم يحقق سوى لقب الكأس وجائزة هداف الليجا.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد أي لاعب نجح في فرض اسمه الموسم الماضى بشكل واضح، مؤكدة أن هناك لاعبين مرشحين، لكن ليس في حجم ميسى.

وأوضحت أن قائمة المرشحين هذا العام ستكون مليئة بالأسماء، لأنه لا يوجد اسم بارز أقرب من غيره.

وأشارت «موندو ديبورتيفو»، إلى أنه ربما يكون الفرنسى نجولو كانتى، لاعب وسط تشيلسى، هو المنافس الأقوى لميسى، بعد أن قاد تشيلسى لتحقيق لقب دورى أبطال أوروبا بمستوى مذهل، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في نهائى دورى أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من خروج كانتى المبكر مع فرنسا من «يورو 2020»، لكن لا يمكن استبعاده من قائمة المرشحين.

وكشفت الصحيفة أيضًا عن أسماء أخرى ربما تكون ضمن المرشحين، مثل الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، على الرغم من عدم فوزه بالدورى أو دورى أبطال أوروبا، وإهداره ركلة الجزاء التي أنهت مشوار المنتخب الفرنسى في «يورو 2020».

وكذلك البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، والمتوج بالجائزة في عام 2020، حيث حقق لقب البوندزليجا والحذاء الذهبى كأفضل هداف في أوروبا هذا العام، على الرغم من أن منتخب بلاده لم يتجاوز دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا.

ووفقًا للجوائز الفردية في كأس الأمم الأوروبية، يمكن أيضًا ترشيح الحارس الإيطالى جينالويجى دوناروما (أفضل لاعب)، البرتغالى كريستيانو رونالدو (الهداف) والإسبانى بيدرى جونزاليسأفضل لاعب شاب.

وهناك أيضًا البلجيكى كيفين دى بروين، نجم مانشستر سيتى، الفائز بلقب الدورى الإنجليزى، والمتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا، على الرغم من الوداع المبكر من «يورو 2020» أمام إيطاليا.