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هاني العقبي : الأهلي لا يعرف سوى «التتويج».. ووصوله لنهائي إفريقيا «مرتين» يؤكد استقراره

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هاني العقبي : الأهلي لا يعرف سوى «التتويج».. ووصوله لنهائي إفريقيا «مرتين» يؤكد استقراره هاني العقبي : الأهلي لا يعرف سوى «التتويج».. ووصوله لنهائي إفريقيا «مرتين» يؤكد استقراره

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قال هاني العقبي، لاعب النادي الأهلي السابق، إن تأهل الفريق الأحمر، إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مرتين على التوالي، يؤكد حجم الاستقرار الذي يعيشه النادي، ونجاح المنظومة بأكملها.

وأضاف العقبي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي لا يعتبر وصوله إلى نهائي إفريقيا، مرتين على التوالي «إنجاز»، إلا أن الإنجاز هو التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن الجماهير لا تقبل سوى حسم البطولات لصالحها، وترفض الظهور المشرف.

وتابع نجم الأهلي السابق «ما يميز الأهلي عن غيره عند التتويج بالألقاب، عدم الاحتفال بها لفترة طويلة، وإنما يغلق الصفحة ومن ثم الاستعداد للبطولة التي تليها، على عكس أندية أخرى، تعيش سنوات على بطولات توجت بها»، مشيرًا إلى أنه كان يختلف مع طريقة لعب موسيماني مع الأهلي، إلا أن ما حققه مؤخرًا من نتائج وآداء يؤكد أنه مدرب كبير يمتلك رؤية فنية.

واختتم تصريحاته، أن كايزر تشيفز ليس سيئًا، إلا أنه واجه الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة إفريقيا، بطريقة منحته الأفضلية في نتيجة المباراتين، وهو ما كان يسعى إليه بغض النظر عن النتيجة، مشيرًا إلى أنه يفضل اعتماد موسيماني على ثنائي خط وسط في نهائي إفريقيا، مع الدفع بأفشة كصانع لعب.

المصرى اليوم

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