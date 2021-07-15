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قتلته علشان صالحني .. سيدة تروي تفاصيل مقتل ابنها في التبين على يد خطيبته ()

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قتلته علشان صالحني .. سيدة تروي تفاصيل مقتل ابنها في التبين على يد خطيبته (فيديو) قتلته علشان صالحني .. سيدة تروي تفاصيل مقتل ابنها في التبين على يد خطيبته ()

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روت والدة الشاب الذي قُتل على يد خطيبته في التبين، تفاصيل الحادث الأليم.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 «كنت رافضة الخطوبة أنا ووالده، لكن مسمعش كلامنا وسابنا ومشى»، معلقة «كان بيجري على جنازته مش فرحه».

وأضافت باكية «ابني كان كتلة حنان، الخطوبة استمرت يوم واحد في الأول قبل ما يصالحها، قالي قلبي مش فرحان»، متابعة «كان نفسي أفرح بيه، قتلته بعد ما كتب كتابه عليها، عشان حاول يصالحني».

وأكملت «طلب يقابلني وبكي وهو بيسلم على قبل الجريمة، وقالي هيعمل فرح عشان خاطري أنا وأبوه»، مشيرة إلى أن الطب الشرعي أظهر تعرضه للضرب من أسفل الرأس.

وأعرب عن أمنتها بعقاب المتهمة بقتل ابنها قائلة «كنتي سيبيه ليا، حرقتي قلبي عليه».

المصرى اليوم

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