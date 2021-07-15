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أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة في نادي الزمالك انه يسر على خطي المستشار مرتضي منصور الرئيس السابق للنادي، وقال كل البطولات التي حققها الزمالك في الفترة الأخيرة في ألعاب اليد والسلة والطائر تحسب لـ مرتضي منصور ومجلسه.

حسين لبيب - صورة أرشيفية

وصرح لبيب في تصريحات على كلوب هاوس أن مرتضي منصور هو صاحب الفضل في كل النجاحات التي تحدث حاليا في نادي الزمالك، مؤكدًا بان اللجنة الموفتة التي تدير حاليا نادي الزمالك سوف تستكمل المشوار الذي بدأه مرتضي منصور بان الزمالك نادي القرن الحقيقي.

وكشفت رئيس اللجنة الموقتة لنادي الزمالك، عن ما حدث في الاتحاد الأفريقي ضد النادي الزمالك في هذا التوقيت، وقال تم اتخاذ نظام النقاط في البطولات لهدف إبعاد الفريق الأبيض عن لقب نادي القرن وإهدائه إلى النادي الأهلي دون وجه حق ولن نصمت

محمود الخطيب يتسلم جائزة نادي القرن الأفريقي في حفل جوائز «جلوب سوكر» في دبي - صورة أرشيفية

وأعلن لبيب أيضا عن تعديلات جديدة سوف تشهدها قناة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وقال أنا غير راضي عن الأداء الإعلامي لنادي الزمالك، خاصة وأننا نمتلك كوادر إعلامية كبيرة تستطيع ان تحقق نقله كبيرة للقناة في وقت قصير.

وذكر لبيب أنه سمح للاعبي فريق الزمالك الظهور في القناة بهدف تقوية القناة ورفع معدلات المشاهدة كما كانت في السابق، مؤكدًا أن لو أبناء النادي الأبيض لن يستطيع أحد أيقاف الزمالك حتي لو تأمرت الجهات الاخري علينا.