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سمير كمونة: مباراة كايزر تشيفز «صعبة» على عكس المتوقع.. ومنافس الأهلي يشبه «المقاولون العرب»

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سمير كمونة: مباراة كايزر تشيفز «صعبة» على عكس المتوقع.. ومنافس الأهلي يشبه «المقاولون العرب» سمير كمونة: مباراة كايزر تشيفز «صعبة» على عكس المتوقع.. ومنافس الأهلي يشبه «المقاولون العرب»

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قال سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز، ستكون صعبة على عكس المتوقع، خاصة وأنها من لقاء واحد، مشيرًا إلى أن بطل جنوب إفريقيا، منافس لا يُستهان به.

وأضاف كمونة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن موسيماني، يعرف جيدًا منافسه كايزر تشيفز، فضلًا عن أنه يعرف كيف يخوض المباريات الكبرى، سواء باللعب بطريقة دفاعية أو هجومية، موضحًا أن كايزر تشيفز أشبه بالمقاولون العرب ومصر المقاصة.

وتابع سمير كمونة، أنه من الصعب توقع نتيجة المباراة، إلا أنها ستكون جيدة للغاية وستشهد منافسة قوية، بينما الحديث عن أن منافس الأهلي سهل «كلام خاطئ»، خاصة وأن هذا الحديث تردد كثيرًا عن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بأن مانشستر سيتي سيتوج على حساب تشيلسي، إلا أن الأخير فاجئ الجميع بحصد اللقب.

واختتم تصريحاته، أن الأهلي حاليًا يعيش أفضل فتراته، ويلعب بشكل هادئ، وهو ما يمنحه الأفضلية في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن بيتسو موسيماني، مدرب كفء ويعرف جيدًا كيف يخوض المباريات الكبرى.

المصرى اليوم

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