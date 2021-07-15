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محكمة النقض المصرية ترد الطعون في قضية "خلية الأمل" الإرهابية

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محكمة النقض المصرية ترد الطعون في قضية "خلية الأمل" الإرهابية محكمة النقض المصرية ترد الطعون في قضية "خلية الأمل" الإرهابية
تتهم بأنها ممولة من جماعة الإخوان للتحريض على أعمال العنف

محكمة النقض المصرية ترد الطعون في قضية

قال مصدر قضائي إن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت طعناً مقدماً من مجموعة تضم 13 شخصاً المعروفة بـ"خلية الأمل" وضعهم على قائمة للإرهاب لمدة خمس سنوات، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وتفصيلاً، تضم المجموعة النائب السابق بالبرلمان زياد العليمي، وأيضاً رامي شعث، والمجموعة محتجزة منذ 2019 في القضية المعروفة بتحالف الأمل والتي تتهم بأنها ممولة من جماعة الإخوان للتحريض على الثورة وأعمال العنف، وتم إدراج أفراد القائمة على قائمة الإرهاب في إبريل 2020، فيما أشار المصدر القضائي إلى أن قرار محكمة النقض نهائي، وفق سكاي نيوز عربية.

وكانت النيابة المصرية قد وجهت للمتهمين في قضية "خلية الأمل" تهم ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.


وجاء في قرار الإدراج أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، علي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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