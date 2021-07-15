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لأول مرة منذ 9 أشهر .. معدل الإصابات بـ«كورونا» يكسر حاجز المائة إصابة يوميًا

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لأول مرة منذ 9 أشهر .. معدل الإصابات بـ«كورونا» يكسر حاجز المائة إصابة يوميًا لأول مرة منذ 9 أشهر .. معدل الإصابات بـ«كورونا» يكسر حاجز المائة إصابة يوميًا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، الأربعاء، وذلك هي المرة الأولى التي يكسر فيها عدد الإصابات بالفيروس حاجز المائة منذ السادس من أكتوبر العام الماضي، حيث سجلت الوزارة وقتها 98 حالة إيجابية لفيروس كورونا و9 حالات وفاة، فيما كانت المرة الأخرى التي تراجعت فيها عدد الإصابات دون المائة إصابة، في 22 أغسطس من نفس العام حيث تراجعت الإصابات إلى 89 حالة والوفيات إلى 12 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي، عن خروج 1005 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 220530 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 283409 من ضمنهم 220530 حالة تم شفاؤها، و16418 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

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