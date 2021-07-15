في اجتماع الأربعاء .. البابا تواضروس يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الإخوة المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنياته أن يكون عيدًا مباركًا بمعانيه الروحية السامية، وأن تكون الأعياد عمومًا وسيلة تجعل الإنسان ينتبه إلى حياته، وأن تكون كل أيامنا أعياد مملوءة بالفرح.

جاء ذلك في ختام عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء الأربعاء في المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي.

كان قداسة البابا قد زار بعد ظهر اليوم مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالعيد.

واستكمل البابا في عظة اليوم عنوان «رسالة فرح» وذلك من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، وهو العنوان الذي يتناوله قداسته للأسبوع الرابع على التوالي.

وقدم قداسة البابا في عظته عددًا من التأملات تضمنت نصائح قدمها القديس بولس لمؤمني فيلبي في الأصحاح الثاني من رسالته لهم.