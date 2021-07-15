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قال رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي أنه يصعب رحيل الثنائي سفيان رحيمي ومالانجو خلال الفترة الحالية بسبب عدم انتهاء الموسم حيث ينتظر نهائي البطولة العربية امام اتحاد جدة.

وأضاف الأندلسي خلال مداخلة تلفزيونية «سنحدد مصير سفيان رحيمي ومالانجو بعد انتهاء الموسم الحالي» وأكد انهما من ركائز الرجاء التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكمل «هنيئاً للأهلي بالسلطان بدر بانون وهو مفخرة لجودة لاعبي المغرب ونمتلك علاقات ود وصداقة مع الأهلي وبيراميدز والزمالك».

يذكر أن هناك عدة تقارير صحفية مصرية ومغربية أكدت على اقتراب الأهلي من ضم الجناح المغربي سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.