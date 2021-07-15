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بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، وجه رسالة نارية، لفريق كايزر تشيفز، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام السبت المقبل على أرض معلب استاد محمد الخامس بالمغرب.

وقال موسيماني، وفقا لما نشره موقع «IOL»، أحذر كايزر تشيفز من اللجوء للدفاع أمام فريقي خلال اللقاء النهائي المرتقب السبت المقبل خاصة أن الأهلي يمتلك هجوما قويا يستطيع خلخلة أي دفاعات.