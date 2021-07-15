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بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، وجه رسالة نارية، لفريق كايزر تشيفز، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام السبت المقبل على أرض معلب استاد محمد الخامس بالمغرب.
وقال موسيماني، وفقا لما نشره موقع «IOL»، أحذر كايزر تشيفز من اللجوء للدفاع أمام فريقي خلال اللقاء النهائي المرتقب السبت المقبل خاصة أن الأهلي يمتلك هجوما قويا يستطيع خلخلة أي دفاعات.
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي أفريقيا. وخاض الأهلي المران على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.