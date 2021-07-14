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خاص..جالاتا سراي ينتظر قرار باوك اليوناني للتعاقد مع «وردة»

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خاص..جالاتا سراي ينتظر قرار باوك اليوناني للتعاقد مع «وردة» خاص..جالاتا سراي ينتظر قرار باوك اليوناني للتعاقد مع «وردة»

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ينتظر نادي جالاتا سراي التركي موقف الدولي المصري عمرو وردة مع ناديه باوك اليوناني بحثاً عن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة حال الاستقرار على رحيله بعد الأزمة التي نشبت مع المدير الفني خلال معسكر الفريق المقام حاليا في هولندا.

وقال وردة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «وكيلي أخبرني برغبة نتدي جالاتا سراي التركي في التعاقد معي، وليس لدي مشكلة في خوض تجربة جديدة في الدوري التركي وسأنتظر مفاوضاتهم مع باوك أولا».

وكان عمرو وردة قد دخل في أزمة مع رازفان لوسيسكو مدرب باوك اليوناني، وتم طرده من التدريبات، بعدما تم إكتشاف عدم علمه بتعليمات المدير الفني رغم إعطائها لكافة اللاعبين.

المصرى اليوم

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