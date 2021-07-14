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الأردن ضمن قائمة الدول الخضراء للسفر إلى أبو ظبي

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الأردن ضمن قائمة الدول الخضراء للسفر إلى أبو ظبي الأردن ضمن قائمة الدول الخضراء للسفر إلى أبو ظبي

جى بي سي نيوز  :- ضمت قائمة الدول الخضراء الموصى بالسفر منها إلى أبوظبي دون الحاجة لإجراءات حجر صحي 35 دولة بينها الأردن.
وحدّثت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي القائمة الخضراء اعتبارا من اليوم الثلاثاء للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، وسيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية في حين يُطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.
كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية، وإدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

جي بي سي نيوز

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