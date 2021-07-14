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"transfermarkt" العالمي: "النصر" أغلى نادٍ سعودي

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"transfermarkt" العالمي: "النصر" أغلى نادٍ سعودي "transfermarkt" العالمي: "النصر" أغلى نادٍ سعودي
الهلال حل ثانيًا والاتحاد ثالثًا

تصدَّر نادي النصر قائمة أغلى الأندية حتى الآن بعد الصفقات الأخيرة التي أجراها الفريق.

وبحسب موقع "transfermarkt" العالمي تبلغ القيمة السوقية لفريق النصر نحو 59.03 مليون يورو.

ويأتي في المركز الثاني فريق الهلال بقيمة تبلغ 48.6 مليون يورو، وجاء ثالثًا الاتحاد بقيمة تبلغ 36.08 مليون يورو.

وفي المركز الرابع جاء الاتفاق بقيمة تبلغ 28.9 مليون يورو، وخامسًا جاء الأهلي بقيمة 26.03 مليون يورو، ثم الشباب بقيمة تبلغ 22.73 مليون يورو.

يُذكر أن النصر ضم حتى الآن كلاً من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والبرازيلي تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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