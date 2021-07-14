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يخضع ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، محمود علاء مدافع الفريق، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر، وحازم إمام الظهير الأيمن، لاختبار طبى يوم الجمعة المقبل، قبل التدريبات الجماعية للفريق، والتى ستقام على ملعب الترسانة بسبب اعمال الصيانة بملعب عبداللطيف أبورجيلة، بالقلعة البيضاء.

ويعود الفريق الزمالك للتدريبات لمدة 4 ايام على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ثم ينتظم الفريق يوم 21 من الشهر الجاري في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الـ 28 لبطولة الدورى العام والمقرر لها 3 أغسطس المقبل.

وقرر محمد أسامة طبيب الفريق، ان يخضع الثلاثي لاختبار طبي، للتأكد من جاهزيتهم نظرا للإصابات الطويلة التي ضربت اللاعبين الثلاثة خلال الفترة الماضية وخوضهم تدريبات علاجية وتأهيلية، قبل العودة للانضمام للتدريبات الجماعية للفريق.