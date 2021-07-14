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تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين وسموحة

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تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الزمالك وسموحة تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين وسموحة

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كشف مصدر داخل مجلس إدارة عن طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء، بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة.

وأشار المصدر إلى أن كارتيرون وضع حسام حسن على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم الهجوم الأبيض فى الموسم الجديد، مع إمكانية إدخال مروان حمدى في صفقة تبادلية، وسداد قيمة مالية للنادى السكندرى للظفر بصفقة هداف سموحة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب المدير الفني الزمالك في التعاقد مع التعاقد مع أكثر من مهاجم مميز، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما فشل مروان حمدي، في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي، قادمًا من صفوف المقاصة.

يذكر أن الزمالك سوف يبدأ الجمعة المقبل، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها 3 أغسطس المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

المصرى اليوم

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