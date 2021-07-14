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كارتيرون يطالب «لبيب» بإبعاد فاروق جعفر وحسين السيد عن الصفقات

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كارتيرون يطالب «لبيب» بإبعاد فاروق جعفر وحسين السيد عن الصفقات كارتيرون يطالب «لبيب» بإبعاد فاروق جعفر وحسين السيد عن الصفقات

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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، من حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض، إبعاد الثنائي فاروق جعفر وحسين السيد، من ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون أبدي اعتراضه من فاروق جعفر وحسين السيد، بسبب فرض عليه لاعبين للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي، رغم اعتراضه عليهم إلى جانب أسماء الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل.

وبدأ الزمالك في التجهيز للميركاتو الصيفي مبكرًا من أجل تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين في المراكز التي يعاني منها الفريق من نقص عددي.


يذكر أن الزمالك سوف يبدأ الجمعة المقبل، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها 3 اغسطس المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

المصرى اليوم

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