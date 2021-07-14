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قطع المياه عن 3 شوارع بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات

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قطع المياه عن 3 شوارع بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات قطع المياه عن 3 شوارع بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات

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أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن شوارع النيل والجيزة ومراد 8 ساعات، اعـتبارا مـن الساعة 10 مساء غد الخميس حتى الساعة 6 صباح الجمعة المقبل.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغييره ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الشركة بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعه الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

المصرى اليوم

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