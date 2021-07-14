هنية في جولاته الخارجية: المقاومة تريد تطوير نفسها وعتادها.. وفلسطينيون: نسى الشعب

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يقول رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية إن حركته ستواصل جهودها وحراكها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية على أساس مشروع المقاومة والشراكة السياسية الوطنية.

وأكد هنية، خلال لقاءات في الدول العربية التي زارها وهي لبنان والمغرب وموريتانيا فضلا عن إيران، أن استمرار المقاومة الفلسطينية في مشروع الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير القادمة، مؤكدًا تمسك حركته بهذا النهج الوطني الأصيل حتى التحرير الشامل، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

وشدد رئيس حماس على حقّ المقاومة الفلسطينية بتطوير نفسها وعتادها وسلاحها بالطرق والوسائل كافة، وقال إن من حقّ المقاومة الفلسطينية التي حفرت في الصخر، وجالت في أعماق البحر أن تطور نفسها وعتادها استعدادًا للمعركة القادمة.

وانتقد بعض المدنيين ممن الذين تضررت بيوتهم – دون الكشف عن اسمائهم- تلك الزيارات، موضحين لـ«المصري اليوم»، أن هنية في الخارج يعيش في أماكن فارهة كونه سياسي، وعند توجه لأي دولة يتم الترحيب به، في الوقت الذي يعيش الشعب في غزة حياة بائسة خاصة وأن المنازل لم يتم ترميمها حتى الآن.

وأوضح المحلل السسياسي المتواجد في قطاع غزة، طلال عوكل لـ«المصري اليوم»، أن الشعب لا يثق في قيادات حماس أو السلطة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يتوقع أن يكون هناك قيادات بمواصفات القيادة الحقيقية في المسؤوليين الفلسطينيين المتواجدين على الساحة حاليا.

وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن الأمر ليس فرديا ضد قيادي بعينه سواء من حماس أو فتح، بالشعب يرى أن القيادات وخاصة في الفترة الأخيرة كمثال «هنية»، يعيش حياة «بحبوحة» (أي حياة الترف) والشعب في حياة ضنك، موضحا أن هناك نموذجا يراه الشعب في أن القيادات يمتلأها الفساد وحماس نموذج خاصة وأن الحركة تعطي امتيازات حياتية لأبناء التنظيم فضلا عن (العيشة المريحة) سواء لقيادي أو 2 أو 10 هم وأبنائهم سواء في القرار السياسي أو المالي، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب حياة بائسة للغاية.

وأشار إلى أن هناك قيادات بالفعل فقدت بيوتها وأبنائها فهؤلاء الشعب يعلمهم تماما ويقدرهم ويحترمهم، لكن هناك قيادات تستخدم المساعدات التي تأتي بعد الحروب في توزيع غير عادل وبمبدأ المحاباة لأبناء التنظيمات وليس لأبنءا فلسطين.

وأكدت أن سبب ما يحدث هو عدم الوحةد الوطنية التي بقيت تستخدم في لسان القادة كمسكن يخدعون به الشعب، سواء حماس أو السلطة كما يرى الفلسطينيين.