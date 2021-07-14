بعد خطاباته القوية ضد إسرائيل.. محللون فلسطينيون: هناك مراجعات سياسية خلف السنوار لتجنب غزة للمخاطر

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صعد نجم رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، يحي السنوار، الفترة الأخيرة خاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة مايو 2021، الوقت الذي يراه فيه الفلسطينيين أفضل من قادة حماس الآخرين الذي يتواجدون في الأخر، والبعض الأخر من الشعب يراه عسكريا فقط ولا يجب أن يكون سياسي خاصة بعد خطاباته الرنانة وترجله في الشارع ومن فوقه طائرات الاحتلال في الوقت الذي يهدد فيه قادة الاحلتال الإٍسرائيلي باغتياله مباشرة.

في لقاءات مؤخرا، قال السنوار مثلما قال أسلافه من القادة خاصة عبدالعزيز الرنتيسي الذي قال أن الجميع سيموت ولكنه يفضل الموت مستشهدا بالاباتشي وقد كان، فقد قال السنوار أيضًا، اتمنى الموت شهيدا بطائرات الاحتلال شهيدا خيرا من أن أموت «فطيسة».

وفي بعض اللقاءات الأخرى رفض السنوار استقبال – وفق وسائل إعلام فلسطينية- استقبال الدكترو سلام فياض رئيس وزرءا فلسطين السابق، وأيضًا خرج السنوار وبعيدا عن الحنكة الدبولماسية وقال أيضًا إن اللقاء مع المبعوث الأممي للشرق الاوسط، تور وينسلاند، فاشل ولا يوجد بوادر لحل الأزمة في غزة.

في حين انتقد بعض الفلسطينين تصريحات السنوار التي رأوها أنه يعترف بأن هناك مواقع عسكرية بين منازل السكان في غزة ما يعطي التبرير للاحلتال في قصف المدنيين حسب قولهم، حيث قال السنوار خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع أساتذه الجامعات الفلسطينين، أن المقرات العسكرية المتواجدة بين السكان.

وأوضح وقتها ان هذه مشكلة ستعمل حماس عليها على إزاحة تلك المقرات بعيدا عن السكان، لكنه أوضح ان هناك بعض المقرات متواجدة بين السكان والمتواجدة في الأبراج والعمارات السكنية، ويعملون على نقلها، في وقت يتجدد فيه القصف الإٍسرائيلي بغزة رغم الهدنة بعد الحرب الأخيرة.

ويرى قيادي في حركة «حماس»، -رفض ذكر اسمه- أن السنوار محبوب ولكنه لا يصلح للقيادة السياسية، خاصة وأنه خرج من السجن بعد سنوات طويلة قضاها في السجون الإسرائيلية.

وأوضح ان خروج السناور من الأسر خلال صفقة شاليط، رشحته حماس فورا لمناصب متقدمة في الحركة حتى أصبح رئيس الحركة في قطاع غزة، في مدة زمنية قصيرة جدًا، دون ممراعاه انه شخص كان مسجون ومعزول عن الناس وعن ظروفهم وعن العالم ككل.

وتابع: «وبالتالي يلي مثله بيحتاج لإعادة تأهيل نفسي وليس لتقلد مسؤولية شعب مثل الشعب الفلسطيني في غزة، وبالدليل على ذلك تصريحاته العنترية المندفعة في الإعلام، يلي من ضمنها الإصرار على تحقيق شروط المقاومة بالطرق العسكرية فقط في كل خطاباته بعيدًا عن طرحه أي فكر لأي حل سياسي، وبالتالي لا يوجد لديه موقف سياسي إطلاقًا، بل جميع رؤيته هي رؤية عسكرية عنترية بحتة، يلي بيكون المتضرر من خلالها هو الشعب يلي بيدفع ثمن المواجهة العسكرية مع الاحتلال».

فيما أوضح المحلل السياسي داخل قطاع غزة، طلال عوكل، أن السنوار يحتاج شئ من الربط السياسي، موضحا أن السنوار عاش في السجن وتأثر كثيرا، وخلال الاعتقال في سجون إسرائيل علم كثيرا عن العقلية الإٍسرائيلية حتى أنه أصبح يتحدث لغتهم بطلاقة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه عندما خرج، بطبيعة الحال كان أيقونة لحماس لأنه ارتبط بالعمل العسكري، ومن هذا الموقع كانت بدايات صعوده لرئاسة الحركة، وأصبح المسؤول المباشر عن الوضع في غزة، لذلك فمن المستبعد أن يكون هو في معزل عن القتال أو ع نالعقلية المقاتلة والعسكرية خاصة وأنه يواجه عقليات إسرائيلية في الحكومة الإسرائيلية أكثر تطرفا سواء كان بينيت أو نتنياهو.

وأشار إلى أن السنوار طرح وثيقة في حركة حماس عام 2017، وكانت احدى البنود توجهات كثيرة تقبل من خلالها قبول الحل على أسا الدولتين وحدود 67، ومن وقتها أيضًا يوجد خلاف بين حماس والجهاد الإسلامي، خاصة وأن الجهاد يساير ما تفعله حماس الآن ولا تريد أن تكون عقبة في أي توجه سياسي فلسطيني بين فتح وحماس، لكن هناك خلافات في طرح هذه الوثيق.

وأكد ان هناك تبادل أدوار بين القيادات العسكرية والسياسية، فا السنوار رجل عسكري ويتقلد الآن منصب رئاسة المكتب السياسي للحركة في غزة، وسلبية هذا الأمر السنوار هو مسؤول عسكري علني في زي الرجل السياسي، موضحا أن هليس كما القائد العام لكتائب القسام على سبيل المثال محمد الضيف أو الرجل الثاني في القسام مروان عيسي، وإنما السنوار يمارس دوره السياسي بمسؤوليته على قطاع غزة، بفكرة التشدد وليس المرونة في التعامل مع العدو الإسرائيلي الذي يريد التشدد ليبرر فعلته ويعلن الجروب على غزة.

وأكد أن السنوار الآن لا يستطيع وحده أن يعلن القرارات منفردا في التعامل مع إسرائيل وأن هناك مساعدة سياسية وعسكرية سواء من الحية أو هنية أو العاروري، أو من الناحية العسكرية الضيف أو عيسى، ولكن هناك شخصيات سياسية تكمل دوره ليصبح متكاملا في الصورة، مؤكدا ان رجلا مثل نزار عوض الله أو حتى خليل الجية نائبه أصلح إلى حد ما في الدور السياسي اما السنوار فهو عسكري أكثر منه سياسي.

وأشار عوكل أن السنوار لا يستطيع وليس من صلاحياته أن يأخذ أي قرار بتفجير الوضع بين غزة وإسرائيل، خاصة وأن هناك لجان سياسية تراجع وراه أي تصعيد بحسابات سياسية وليس عسكرية فقط، لافتا إلى أن القادة العسكرية دورهم تنفيذي فقط ولكن أعضاء القيادة السياسية كانت تأخذ القرار لكن الآن القائد العسكري يمكن أن يأخذ قرار منفردا رغم محاولة السياسييين مراجعة أي قرار، حتى لا تتعرض غزة لمخاطر كبيرة خاصة وأن الحرب تكون في مناطق مأهولة بالسكان وليس في صحراء،.