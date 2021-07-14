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بيراميدز يتفاوض مع محمد أبوجبل

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بيراميدز يتفاوض مع محمد أبوجبل بيراميدز يتفاوض مع محمد أبوجبل

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دخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو النادي السماوي، للتعاقد مع محمد أبوجبل، في الميركاتو الصيفي، نظرًا للأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز حراسة المرمى، بعد إصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي، فضلا عن الاستقرار على بيع المهدي سليمان، في نهاية الموسم الجاري.

ويرى مسؤولو بيراميدز أنه يتبقى موسم واحد فقط في عقد أبوجبل مع الزمالك سيسهم في تخفيض الأبيض لمطالبه المالية بشأن الاستغناء عن اللاعب.

وينتظر أبوجبل قرار الزمالك النهائي من تجديد عقده خلال الفترة المقبلة لحسم مصيره مع القلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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