كارتيرون يرفض رحيل إمام عاشور.. وأندية تراقب اللاعب فى الأوليمبياد

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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك التفريط في إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وطلب رسميا استمراره مع القلعة البيضاء وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب اكثر من عرض خلال الفترة الماضية للرحيل عن نادى الزمالك.

ويمتلك اللاعب عرضا من أحد أندية الدوري التركي، الذي يريد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو الأمر الذي ألمح إليه نادر شوقي، وكيل اللاعبين منذ أيام، عن وجود عرض تركي لإمام عاشور، كما أن هناك بعض الأندية الأوروبية والخليجية التي قررت مراقبة اللاعب خلال مباريات المنتخب الأوليمبي في اوليمبياد طوكيو المقبلة، وذلك تمهيدا للتعاقد معه.

ورفض كارتيرون، مناقشة الأمر وتمسك باستمرار عاشور خلال الموسم المقبل، نظرا لأهمية اللاعب في ظل غياب فرجاني ساسي، لاعب الفريق الذي رحل نظريا عن نادى الزمالك، ويشارك عاشور في نفس مركز ساسي، وهو ما يجعل رحيله عن الفريق في الوقت الحالى أمر شبه مستحيل.

الجدير بالذكر أن باتريس كارتيرون طلب تدعيم مركز لاعب الوسط المساند من إدارة الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.