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احترازات جائحة كورونا تغلق مقهيين بـ"عزيزية مكة" خلال جولات ميدانية

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احترازات جائحة كورونا تغلق مقهيين بـ"عزيزية مكة" خلال جولات ميدانية احترازات جائحة كورونا تغلق مقهيين بـ"عزيزية مكة" خلال جولات ميدانية
مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين

احترازات جائحة كورونا تغلق مقهيين بـ

أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مقهيين لتقديم الشيشة مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق مقهيين مخالفين لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتمت مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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