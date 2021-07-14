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ورشة عمل بالجيزة لتوحيد آليات استخراج تراخيص المشروعات الصغيرة

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ورشة عمل بالجيزة لتوحيد آليات استخراج تراخيص المشروعات الصغيرة ورشة عمل بالجيزة لتوحيد آليات استخراج تراخيص المشروعات الصغيرة

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عقدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، ورشة عمل للوقوف على اليات استخراج التصاريح اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأحياء والمراكز ومناقشه كيفية توحيدها، في ضوء سعي المحافظة نحو التيسير على الشباب الراغبين في إقامة مشروعات خاصة بهم من خلال صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بفتح آفاق عمل للشباب وتسهيل إجراءات اقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

اكدت نائب المحافظ خلال ورشه العمل على ضرورة توحيد الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص بكافة الوحدات المحلية، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، لإزالة أي معوقات قد تواجه الشباب قي اقامة مشروعاتهم.

المصرى اليوم

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