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الجيزة: إيقاف تحويل 14 وحدة سكنية إلى تجارية في هضبة الأهرام

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الجيزة: إيقاف تحويل 14 وحدة سكنية إلى تجارية في هضبة الأهرام الجيزة: إيقاف تحويل 14 وحدة سكنية إلى تجارية في هضبة الأهرام

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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 14 حالة تحويل نشاط من الغرض السكنى إلى التجارى بهضبة الأهرام، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف أعمال المتابعة والضبط لمنع المخالفات وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة، حيث قام الحى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ الإزالة الفورية وإيقاف أعمال التحويل بالعقارات أرقام (٢٣٠ هه، ٣٤و، 98 ل، 142 23 ز، 4 ك، 61 ح، 151 ح، 276 د، 424ط، 294 د، 118 ز، 295د، 258 ط )

كما تم بحسب بيان، الأربعاء، إزالة وإيقاف أعمال محاولة بناء شوادر بالقطع أرقام ( 101- 102 ط، 411 ل ) وسحب المعدات والمواد المستخدمة في الأعمال وإيداعها مخازن الحي.

وفيما يتعلق بأعمال النظافة والتجميل، فقد تم رفع مخلفات ونظافة القطع أرقام ( 15 ك، 369 ز، 224 ب، 110 ع، 258 ع، 63 ل، 65 ل، 66 ل، 9 ط) بالإضافة إلى السور الداخلى بالمنطقة ع، وشارع الجيش أمام الخولى والكنيسة.

المصرى اليوم

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