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صحة الغربية : ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص في طنطا

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صحة الغربية : ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص في طنطا صحة الغربية : ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص في طنطا

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نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، في ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بدائرة أول طنطا، وبداخله ٦٩٧٨عبوة تقدر قيمتها بمبلغ 450 ألف جنيه تقريبا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان، الأربعاء، أمر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا.

وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن أدوية غير مسجلة ومهربة بدائرة قسم أول طنطا، وتم التنسيق مع مديرية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بعد تشكيل حملة مشتركة اليوم الأربعاء، وتمكنت من ضبط مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.

المصرى اليوم

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