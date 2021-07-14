«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 10 عمليات جراحية بمستشفى «حورس» التخصصي

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انتهي الفريق الطبي بقسم جراحه العظام بمستشفى حورس التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية، من إجراء 10 عمليات تغيير مفصل كامل، منهم 5 حالات «تغييير مفصل حوض» و5 حالات «تغيير مفصل ركبة».

وبحسب بيان، الأربعاء، تمت جميع العمليات في يوم واحد بقيادة الدكتور محمد موسي، استشاري جراحة المفاصل، وبمشاركة كل من الدكتور منتصر الشرقاوي، استشاري جراحه العظام.

وتم خروج جميع المرضى في حالة جيدة للمنزل واستكمال المتابعات بالعيادات الخارجيه بالمستشفى. ويتم إجراء عمليات «تركيب المفاصل الصناعية» وبمبلغ مساهمة 300 جنيه فقط يسددها المريض ضمن منظمة التأمين الصحي الشامل.