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نائب محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الجارية في ساحة

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نائب محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الجارية في ساحة مصر نائب محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الجارية في ساحة

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أجرى المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء هشام يحيى، مساعد رئيس الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت، جولة ميدانية، تفقدا خلالها آخر مستجدات الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة بحي الشرق، ورافقهما خلالها الشركات القائمة على الأعمال الإنشائية، مهندسين المكتب الاستشاري للمشروع.

وبحسب بيان، الأربعاء، اطّلع المهندس عمرو عثمان، واللواء هشام يحيى، على كافة الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ حتى الآن، حيث تم تفقد أعمال توصيل بالمرافق والأعمال الانشائية الحالية بالموقع.

وأشاد اللواء هشام يحيى، بمستوى تنفيذ ساحة مصر، والتى تعد من المشروعات السياحية الواعدة بمحافظة بورسعيد، كما شدد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع ساحة مصر، ليتم افتتاحها قريبًا، بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتمثل إضافة لسلسلة المشروعات السياحية والتنموية التي تفتتحها محافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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