سكرتير محافظة بورسعيد يشرف على اختبارات الالتحاق بدورات مركز سقارة للتنمية المحلية

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أجرت اللجنة العليا لبناء القدرات برئاسة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، المقابلات الشخصية مع المتقدمين لاختبارات تحديد المستوى في بعض الدورات بالخطة التدريبية لمركز سقارة للتنمية المحلية المقدمة للعاملين بالديوان العام والاحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد السكرتير العام في بيان، الأربعاء، أنه سيتم استكمال باقي المقابلات غدا بقاعة المجلس التنفيذى بالدور الثانى لباقي المتقدمين، علما بانه تم عقد الاختبارات الالكترونية الخاصة بكل دورة وعددها 10 دورات لتحديد المستوى حيث أشرفت إدارة الموارد البشرية، وحدة التدريب على إجراء الاختبارات، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الادارى بالمحافظة.