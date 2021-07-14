محافظ بورسعيد: استمرار أعمال التجميل والتطوير في حي الضواحي

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن شارع العبور الرئيسى بحي الضواحي يشهد أعمال تجميل وتطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بكافة المحاور الرئيسية والفرعية، وتطوير مختلف الطرق بحي الضواحي.

وأوضح محافظ بورسعيد في بيان، الأربعاء، أن أعمال التجميل التي يشهدها الشارع حتى الآن تشمل زيادة المسطحات الخضراء، وزراعة الأعمدة الشجرية والزهور، موضحا أن الشارع سيتحول إلى تحفة فنية بعد انتهاء أعمال التطوير، لافتا أن شارع العبور من الشوارع الحيوية وذات طابع خاص بحى الضواحى، حيث يشمل ايضا التطوير إعادة رصف الشارع وزيادة معدلات الإضاءة.

يذكر أن حي الضواحي يشهد حاليا طفرة في قطاع الطرق من خلال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والتي شملت الشوارع المحيطة بالميناء البري الجديد وشارع البترول وشارع الشاحنات وشارع قوات الأمن، وكذا تطوير شوارع مناطق السيدة خديجة وزمزم وفاطمة الزهراء وغيرها، بما يحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها المحافظة في شتى الأحياء للارتقاء بحياة المواطنين.