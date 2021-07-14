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شارك الفنان محمد رمضان، اليوم الاربعاء، جمهوره فيديو اثناء تكريمه بأحد الفاعليات، حيث ظهر وهو يخلع حذائه أثناء صعوده إلى خشبة المسرح، موضحا تخوفه من حدوث سقوط آخر بعد فيديو سقوطه على الممشى المؤدي للمسرح بعد انزلاق قدمه العام الماضي

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر «فيسبوك» قائلا :« من بعد التكريم الأخير مبقتش اثق في أي جزمة».

يذكر أن الفنان محمد رمضان أثار الجدل مؤخرًا، بعد نشره مقطع فيديو جديد بصحبة حيوان آخر بعد النمر، خلال إجازته التي يقضيها حاليا في دبي، وحل فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أثناء السير برفقة «فهد»، بعد أيام من جولته مع نمر.