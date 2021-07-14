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حفرة الموت

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استئناف مهرجان نجران

بعد أن تم إيقاف مهرجان نجران، لمدة أسبوع، صدر تصريح الهيئة العامة للترفيه للشركة المنظمة للمهرجان باستئنافه وسيتم استقبال زواره،...

9b87091acc.jpgنجران: سالم آل كليب
614e0855be.jpg04 ذو الحجة 1442 هـ

المتحورة تضرب رطب الموسم

كشف عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، شيخ سوق التمور المركزي عبدالحميد الحليبي، ظهور إصابة جديدة في محصول رطب الموسم...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

مدرسة قيادة لسيدات الباحة

تفقد رئيس ‫جامعة الباحة‬، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، موضحا أن المشروع...

icon-byline.pngالباحة : منصور بن محمد
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

تروية توثق الحالة المطرية

أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن اللجنة أقرت إطلاق اسم «تروية»،...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

جدة ملاذ السياحة الداخلية

بوابة الحرمين ومحطة الطمأنينة، المكان الذي يتسع للماضي والحاضر والغد، مساحة التنوع والتناغم في جدة، الفاتنة لأنها تكبر في الذاكرة...

icon-byline.pngجدة : الوطن
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ
اللواء البسامي خلال حديثه لـ«الوطن» (تصوير: مروان سليمان)

اعتبارا من الجمعة المقبلة.. إيقاف تصريح تأدية الصلاة بالمسجد الحرام

صرح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«الوطن» بأنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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