حفرة الموت
بعد أن تم إيقاف مهرجان نجران، لمدة أسبوع، صدر تصريح الهيئة العامة للترفيه للشركة المنظمة للمهرجان باستئنافه وسيتم استقبال زواره،...
كشف عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، شيخ سوق التمور المركزي عبدالحميد الحليبي، ظهور إصابة جديدة في محصول رطب الموسم...
تفقد رئيس جامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، موضحا أن المشروع...
أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن اللجنة أقرت إطلاق اسم «تروية»،...
بوابة الحرمين ومحطة الطمأنينة، المكان الذي يتسع للماضي والحاضر والغد، مساحة التنوع والتناغم في جدة، الفاتنة لأنها تكبر في الذاكرة...
صرح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«الوطن» بأنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا...