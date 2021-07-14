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موسيمانى يستعين قبل الاستقرار على تشكيل الأهلي في النهائي الأفريقي

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موسيمانى يستعين بالفيديو قبل الاستقرار على تشكيل الأهلي في النهائي الأفريقي موسيمانى يستعين قبل الاستقرار على تشكيل الأهلي في النهائي الأفريقي

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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز ، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وحرص بيتسو موسيماني على مشاهدة لقطات مجمعة لبطل جنوب إفريقيا خلال رحلة السفر؛ من أجل «مذاكرة» فريق كايزر تشيفز جيداً، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيه.

ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

ويبدأ الأهلي اليوم استعدادته في المغرب لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، من خلال خوض مرانه الأول على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد مسافة 30 دقيقة من مقر إقامة البعثة في الدار البيضاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وصعبة أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

المصرى اليوم

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