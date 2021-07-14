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جامعة القناة تنظم ندوات توعوية لأهالي قرى القنطرة شرق في الإسماعيلية

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جامعة القناة تنظم ندوات توعوية لأهالي قرى القنطرة شرق في الإسماعيلية جامعة القناة تنظم ندوات توعوية لأهالي قرى القنطرة شرق في الإسماعيلية

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أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، دور الجامعة المجتمعي في زيادة الوعي والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى التوجه بسلسلة من الندوات التوعوية في نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو؛ حيث تقدم ندوة عن المشروعات التنموية وأخرى عن أهمية اللقاحات.

وبحسب بيان، الأربعاء، تتوالى الندوات التوعوية التي تتوجه بها الجامعة بقرية السلام يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو ندوه الإدمان والمخدرات وأضرارهم، وندوه ختان الإناث أو أهمية اللقاحات، وتقام ندوتين بقرية جلبانه يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس بعنوان المشروعات التنموبة، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ويقام في ختام الندوات بقرية الأبطال يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس ندوتين بعنوان التطرف والعنف ودور المجتمع لمواجهتهم، والصحه الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتقام الندوات تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وإيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

المصرى اليوم

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