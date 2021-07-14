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«الملكية الفكرية والتوقيع والجرائم الإلكترونية».. دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية

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«الملكية الفكرية والتوقيع والجرائم الإلكترونية».. دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية «الملكية الفكرية والتوقيع والجرائم الإلكترونية».. دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية

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افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، بحضور المهندس عمرو محفوظ مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تكنولوچيا المعلومات بمركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحت عنوان «الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية».

أكد المنشاوي في كلمته خلال الافتتاح على استمرار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال الاهتمام بعقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة دورية لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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